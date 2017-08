Pedro Carvalho revelou na noite de quinta-feira que esteve em Barcelona no dia do atentado que matou 13 pessoas e feriu outras 100.

Em declarações à TVI24, o ator português explicou que passou pelo local do ataque e que foi uma sorte não estar nas Ramblas no momento do atentado.

“Tenho vários amigos que estão nas Ramblas e estão cercados. Não conseguiram sair, mas, pelo que sei, estão em segurança. Eu, por acaso, decidi vir mais cedo porque tenho coisas para tratar em Lisboa antes de ir para o Rio de Janeiro. Foi mesmo uma sorte não estar por esta zona”, disse.