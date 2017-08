Em contrapartida, J.K. Rowling escreveu argumentos para teatro e cinema. O guião da peça vendeu 4,5 milhões de exemplares só nos EUA, e a peça está em exibição em Londres e esgotada até ao próximo ano.

Já o argumento do filme "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" gerou ganhos superiores a 80 milhões de euros. De acordo com a revista, a fortuna da autora está avaliada em 650 milhões de dólares (552 milhões de euros), graças às vendas dos livros de Harry Potter – mais 450 milhões de cópias em todo o mundo – e à adaptação cinematográfica, que terá faturado 7,7 mil milhões de dólares (mais de 6,5 mil milhões de euros), e também às receitas dos parques temáticos inspirados no universo dos livros, na Florida, Califórnia e Japão.

Na lista da Forbes, há tantos homens como mulheres. A seguir a Rowling, vêm James Patterson em segundo lugar, Jeff Kinney no terceiro, Dan Brown em quarto, Stephen King em quinto, e Jon Grisham, em sexto lugar e empatado com Nora Jones. Depois, só mulheres: Paula Hawkins ,E.L. James, Nora Roberts e Danielle Stell.