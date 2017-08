Algures sobre o arco-íris...

A vida são pessoas. Por muito que possamos ter vidas mais fúteis ou interessantes, que uns vivam para o dinheiro ou para carros, casas e joias, não há nada que te dê gozo fazer sozinho para lá do tempo que paras para respirar e pensar para voltares a estar com elas. É por isso que tudo o que fazemos, o que conquistamos, o que sonhamos e vivemos, ganhamos ou perdemos tem sempre a ver com alguém. São elas que fazem o nosso mundo andar às voltas, nos deixam borboletas no estômago e nos dão asas imaginárias que nos fazem voar quando nos sentimos assim, leves e felizes, como se levitássemos permanentemente e caminhássemos sobre nuvens de algodão.

De entre essas existem aquelas que valem realmente a pena, as que dão sentido à nossa vida e nos fazem sentir especiais, as que nos momentos em que estamos prestes a desistir agarram na sua capa de super-herói e nos puxam para cima, por mais pesados que possamos ser em determinado momento. Não somos nós que escolhemos a altura em que elas irrompem por entre nós, que nos arrumam aquilo que estava desarrumado e nos desarrumam tudo aquilo que estava demasiado certinho e monótono. Sal e pimenta. O tempero da nossa essência. É por isso que temos de manter-nos sempre atentos e vigilantes quando vemos esse tipo de vagabundas perfumadas, esses confetti com pernas que aparecem para fazer de cada momento uma festa. Não é qualquer um que o faz nem qualquer ser que o consegue.

Os verdadeiramente especiais, que se escondem para aparecer na altura certa, vindos de algum lado sobre o arco-íris, têm dons de fada cartomante e adivinham sempre alguma forma de tornar os nossos dias melhores. E às vezes não é preciso assim tanto. Com esses somos felizes entre uma mista e um croquete tanto quanto a comer a melhor lagosta do mundo, porque nos dão o sabor que a comida não atinge, aquele que vem cá de dentro e nos faz sorrir tanto que nos doem os maxilares.

Esses “que são daqui” e que nos dão o melhor verão de sempre, com tanta intensidade que nos deixa com água na boca para o inverno que se aproxima, escondem estações porque nos dão sempre um motivo para querermos acordar para viver mais uma experiência juntos. Esbate--se o frio e o calor porque o sentimento tem a temperatura certa, aquela que nos aconchega o coração e nos eleva a alma. É difícil às vezes, por isso mesmo, transformar em palavras certos momentos que nos transportam para um outro lugar, um lugar onde tudo é perfeito.

Há sempre, por isso, várias boas razões para nos apaixonarmos seja por um simples desenho ou por um disco de música, por um momento ao pôr-do-sol ou por um pequeno-almoço de manhã. A vida, essa, é que será sempre sobre pessoas, é sobre o que lhes podemos dar e acrescentar, sobre a magia desses momentos que não desaparecem nunca e sobre os que perduram até construirmos o próximo. Porque há sempre espaço para encontrarmos algo que vale muito mais que um pote de ouro, algures sobre o arco-íris...