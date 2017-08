A polémica em torno da publicação de João Quadros referente a Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, tem vindo a gerar uma onde de comentários nas redes sociais.

Depois do comentário de Maria Vieira que condena a publicação do humorista e de Nuno Markl ter abandonado temporariamente a sua conta de Facebook devido às dezenas de insultos que recebeu por manter uma amizade com o autor do comentário, João Quadros decidiu manifestar-se no Twitter.

“O que posso dizer é que posso bem com vocês. Todos. Os que gostaram e os que me querem matar ou rapar o cabelo ou ouvir reggae”, lê-se.

“Pessoas que começam o twiit com és um ser repugnante por fazer piada com cancro acaba a desejar a morte e cancro nos meus filhos”, escreveu num outro tweet.