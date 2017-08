Este PS respeita a liberdade de imprensa?

Durante o curto período em que Seguro esteve à frente do partido aconteceu uma real renovação de dirigentes do PS. No entanto, foi sol de pouca dura

Quem leu o “SOL” da semana passada teve mais uma vez a oportunidade de constatar o feroz e grave ataque que a liberdade de imprensa sofreu durante o consulado socialista de José Sócrates. Se dúvidas houvesse, ficou mais uma vez provada a forma como a comandita que nos governou olhava para a democracia. Da TVI ao “Público”, passando pelo “DN”, “JN” e TSF, entre outros, é agora claro que existiu uma tentativa deliberada e altamente planificada de calar aqueles que publicamente noticiavam as barbaridades governativas que aqueles seres que nos levaram à bancarrota estavam a fazer.

O maquiavelismo com que todo o plano foi arquitetado, já sabíamos, chegou ao cúmulo de até a blogosfera ser controlada por um blogue anónimo mantido por um avençado, pago através de dinheiro que sabemos hoje ser duvidoso. Mas esta foi apenas a ponta de um icebergue que misturou alta finança, banca privada, banca pública, política e comunicação social. Os tempos mudaram, o país faliu às mãos dos socialistas e, felizmente, os planos de José Sócrates para restaurar o “lápis azul” não resultaram na totalidade. Depois veio um governo de direita consertar as trapalhadas socialistas, sendo obrigado a fazê-lo sobre a cruz do acordo de resgate assinado com a troika. Com méritos e deméritos, a bem ou a mal, devemos à coligação PSD/CDS e especialmente à dupla Passos Coelho/Paulo Portas muita da estabilidade económica que vivemos hoje.

Naquela época, como sempre acontece com os partidos políticos do sistema, o PS sentiu a necessidade de se regenerar. Foi desse modo que António José Seguro – provavelmente o único socialista crítico de José Sócrates durante o seu consulado – retornou à vida política nacional, então como secretário-geral do PS. Durante o curto período de tempo em que Seguro esteve à frente do partido – é preciso dizê-lo em abono da verdade – aconteceu uma real renovação de rostos dirigentes do PS. No entanto, esta renovação foi sol de pouca dura. O resto da história, todos sabemos. Seguro foi acusado pelos apoiantes de Costa de ter tido uma “vitória pífia” nas eleições europeias e acabou por ser apunhalado pelas costas nas vésperas das eleições legislativas. António Costa apareceu então como o salvador da pátria, num cenário eleitoral que, pensava ele, estaria ganho à partida. Acontece que o povo não é estúpido e acabou por derrotá-lo nas urnas.

Mas, como diria Churchill, “a política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa”, ao que acrescentaria “na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes” – ou seja, semanas depois, António Costa tornou-se primeiro-ministro e, pela primeira vez na história da democracia, o centro-esquerda arrastou a extrema-esquerda e os comunistas para o poder. Mas, afinal, quem são estes apoiantes, dentro e fora do PS, que levaram António Costa ao poder? Basta olhar para os governos de José Sócrates, ou para aqueles que o bajulavam nos jornais e na blogosfera, e depois cruzar esses dados com os atuais apoiantes deste governo para facilmente percebermos que são basicamente as mesmas pessoas. Gente que privou, jantou, reuniu, passou férias, apoiou e foi cúmplice de Sócrates, do seu governo e dos que valores que ele representa. Mas que tem isto a ver com liberdade de imprensa? É simples: enquanto gente como esta andar pela política, é preciso estarmos atentos. Não vá o diabo tecê-las.