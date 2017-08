Ainda hoje, ao anoitecer, o Instituto Português de Fotografia propõe, a partir das 20h00, um encontro dedicado à fotografia noturna. O ponto de encontro é nas instalações de Lisboa e Porto e basta trazer o tripé mas há apenas 15 vagas em cada uma das cidades.

A atividade termina às 00h00 e cinco horas depois já estará a arrancar uma outra. "Fotografar o Amanhecer", a partir das 5 da manhã nos mesmos moldes da anterior. Só que há o dobro das vagas.

Entre as 10h00 e as 14h00 o IPF do Porto convida a um "retrato de família". Em Braga, no Museu da Imagem, António Rocha apresenta uma oficina de fotografia em que irá ensinar entre cinco a dez pessoas a utilizar “as funções básicas do equipamento fotográfico” a partir das 14h30.

Na cidade do Porto, o Centro Português da Fotografia e a Academia Olhares, organizam um workshop de fotografia de rua com Tiago Monteiro e uma maratona fotográfica pela cidade. No final, todos os participantes são convidados a enviar para os organizadores as fotografias tiradas ao longo do dia, habilitando-se a ganhar uma câmara, um vale de 120 euros ou um vale de 60 euros e, comum aos três primeiros, álbuns digitais.

Às 15h e às 18h, no CPF, é apresentada a peça de teatro "Por Revelar", escrita, imaginada e interpretada por Isabel Mões, espectáculo sobre a fotografia, a ausência da imagem e de memória com entrada livre e inscrição prévia. Já o Instituto de Produção Cultural e Imagem situado na Rua da Alegria, no Porto, propõe um open day.

Ainda no Porto, o IPF sugere a "Oficina de Smartphone"; em Lisboa e no Porto é possível "Ser Turista na Própria Cidade" a partir das 17h00.

Em Lisboa, Luís Pavão e Margarida Duarte realizam, a partir das 15h00 no Arquivo Municipal de Lisboa uma oficina de cianotipia, processo de impressão fotográfica em tons azuis. Em Santarém, Golegã, Elvas e Faro também há atividades este sábado.

Em Santarém, no Jardim das Portas do Sol, Mário Pereira vai estar à conversa sobre o trabalho feito pelo colectivo de fotógrafos da cidade. Em Elvas decorre a VI maratona de fotografia no Forte de Santa Luzia.

Na Golegã, pode visitar-se a Casa-Estúdio Carlos Relvas em visita guiada. Praias de Banhos dos finais do século XIX, com fotografias de Carlos Relvas é a exposição patente.

Em Faro, a ALFA, Associação Livre Fotógrafos do Algarve, inaugura a exposição Marrocos, País de encantos- rumo a sul, na Galeria Municipal Arco.