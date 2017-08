“Tiraram-me as canetas e deram-me as armas para as mãos”

O sonho daquele angolano de 50 e tal anos era estudar e nem tem noção do quanto tem para ensinar. Arranquei-lhe histórias do tempo em que os portugueses ainda estavam em Angola, do bom, do mau e do que lhe ficou na cabeça, como aquela frase da “D. Mercedes”, a sua professora primária

Viajar para um outro país para estudar matérias que todos os dias são dadas nas nossas universidades só pode ter um grande objetivo: o de conhecer outra cultura, respirar outro dia-a-dia.

Um dos melhores professores que tive em Luanda é da Universidade Católica de Angola e dava as suas aulas sempre fora da sala. É um homem já experiente, com os seus 50 e tal anos – todos de Angola –, que carrega no rosto o peso de uma História que não tem sido fácil e o sorriso de quem, ao menos, já tem paz (ainda que há poucos anos).

Numa das conversas mais longas que tivemos contou-me sem rancor como era a vida quando os portugueses ainda lá estavam. Fui eu que o desafiei, pedindo-lhe que se esquecesse de que estava frente a frente com um. E foi bom ouvir aquelas críticas, feitas de uma forma tão justa e correta, de quem sabe ser superior: “Eu não tenho nada contra ninguém nem tenho medo de expressar-me, até porque eu cresci no meio de duas culturas, tenho princípios e educação portugueses e sou angolano, não é assim?”

O “colono tinha os seus interesses” e os “meus antepassados, muitas vezes, por falta de cultura deixavam fazer o que não se devia”, recordou, adiantando de seguida que o que aconteceu depois da independência não foi melhor. Não tem sido melhor: “Somos independentes há 30 anos e há um vazio. É por isso que digo que o passado teve um impacto negativo, mas também teve um positivo.”

A conversa era a dois, descontraída, numa das mais movimentadas avenidas de Luanda. A certa altura, o angolano confessou ter a sensação de que se concretizara a profecia da D. Mercedes, a portuguesa que lhe deu aulas até à 4.a classe. “Às vezes acordo à noite a pensar no que ela dizia...”

É que, nos últimos meses dos portugueses em Angola, a D. Mercedes ia dando alguns conselhos aos alunos e soltava algumas frases como a que ainda hoje lhe está gravada na cabeça: “Tarde ou cedo, este país estará nas vossas mãos, mas acho que um dia vão recordar-se de nós.”

Ouvia-o com a atenção de um aluno que queria aprender toda aquela matéria. E quis interpretar desde o primeiro momento aquele “acho que vão recordar-se de nós” como o medo de ver esquecida uma vida que dificilmente faria sentido noutra parte do mundo, mesmo em Portugal. Fiquei sem entender como ele interpretou, mas percebi que guarda por aquela mulher um grande carinho. Talvez apenas porque personifique a fase da vida em que fazia o que mais gostava. Preferi não lhe cortar o raciocínio.

Não é que os seus estudos se tenham ficado por aí. Por entre várias fintas que a vida lhe foi fazendo, incluindo a prisão do pai, lá conseguiu chegar até ao 9.o ano. Foi muito o esforço familiar e, sobretudo, o seu esforço. Mas logo no início da década de 80, tinha 21 anos, foi forçado a parar. Não pela família, mas sim pelo país, o seu, o único que conhece e que nessa altura estava mergulhado numa guerra civil que só viria a estancar--se em 2002.

“Eu devia ter estudado aqui”, diz enquanto aponta para um edifício onde ainda hoje se veem jovens a pular e a saltar no recreio. A raiva veio logo de seguida: “Mas me tiraram as canetas e me deram as armas para as mãos.”

Mesmo depois de algum tempo, nunca se habituou à ideia de estar na tropa, até pelos problemas que a sua entrada no mundo militar tinham provocado à sua mãe – que não queria perder um segundo filho nas mesmas circunstâncias.

O primeiro trabalho veio de seguida e trouxe a esperança de poder voltar aos bancos da escola, de enfim tirar Engenharia. Na sua cabeça era possível conciliar o seu sonho com aquele trabalho, que arranjara para poder sustentar as irmãs: “Só que tive pouca sorte, porque eram serviços de administração e o responsável dizia: ou trabalha ou estuda!”

Durante meses, os lamentos daquele dia foram repetidos e cortados por rasgos de esperança – não na política. Esperança numa cultura rígida que leva a cerimónia do alambamento a sério, numa cultura em que as famílias não têm fim, para o bem e para o mal, numa cultura que sabe receber bem os de fora, ainda que à sua maneira.

E ele fazia questão de o mostrar cada vez que levava os estudantes estrangeiros até às 5h à discoteca e – com ou sem chapéu – esperava à porta de boa cara, cada vez que tinha de interromper a sua folga para ir buscar algum de nós. Fazia até mais do que aquilo a que a sua cultura o obrigava: chegava sempre a horas numa geografia onde o atraso é quase uma certeza.

Viajar para um outro país para estudar matérias que todos os dias são dadas nas nossas universidades só pode ter um grande objetivo: o de ver em cada pessoa com quem nos cruzamos um professor. O sr. Dala era o motorista da universidade, mas ensinou-me a Angola (do presente e do passado) que nunca aprenderia numa sala de aula.

*Estudante MBA Atlântico