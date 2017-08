Apontamentos de verão

Nada bate observar a velocidade e alegria com que uma criança absorve o mundo.Li que conseguem aprender 800 palavras novas por ano… não duvido

Contaminada pelo livro que devorei logo nos primeiros dias de férias – “Uma Coisa supostamente Divertida Que Nunca mais Vou Fazer” – uma coletânea de artigos, de David Foster Wallace, da reportagem num cruzeiro de luxo que nos deixa cheios de vontade de marcar lugar para ver se aquilo é mesmo assim ao Festival de Lagosta do Maine –, dou comigo neste regresso sempre meio melancólico a evocar algumas das imagens que ficam depois da quinzena de férias, incluindo as que Wallace, que desapareceu cedo, teria gostado de observar.

Antes de ir a essas, há uma que se vai repetindo nos últimos anos e que não consigo descortinar como, ou se algum dia, vai ser diferente. Por todo esse país há esplanadas cheias de emigrantes e também tive cá o meu irmão e a namorada, há um par de anos a viver na Áustria. Chegam por poucos dias, com a agenda preenchida, uma lista de desejos bem organizada (caracóis, polvo à lagareiro, arroz de pato…) e é como se estivessem cá todos os dias, só que não estão. E ao falar com eles percebe-se que as perspetivas num país pequeno onde faltam saídas para os mais qualificados e vamos vivendo resignados com mais horas de trabalho para salários comparativamente baixos não parecem ter como ficar diferentes a curto ou médio prazo, a menos que quisessem talvez montar um Airbnb (o que não é o caso e custa sempre dinheiro), arranjar um tuk-tuk ou organizar uma plantação de frutos vermelhos algures no interior, não estando certa do retorno de tudo isto. Começa-se a falar dos planos para regressar um dia, mas no minuto seguinte já é “e porque não os Estados Unidos?” ou outro sítio qualquer… Estão num registo em que as raízes não os prendem e eu, que nunca saí, gostava que o país onde vamos continuando a família fosse também o deles mais do que alguns dias no verão e pelo Natal.

Sentimentalismos à parte, eis dois momentos caricatos. O primeiro vai para a senhora do aspirador que lá foi fazer uma demonstração a casa (era para uma amiga ganhar um brinde, é sempre…). Depois de uma hora a mostrar-nos como temos os tapetes e os sofás imundos – “não queremos que ninguém se sinta mal, só mostrar o que faz a nossa ferramenta” –, disse-nos que a máquina custava 3700 euros. Pus--me logo a imaginar o que não poderia fazer com esse dinheiro (um cruzeiro de luxo do David Foster Wallace…), ao mesmo tempo que gostava efetivamente de ter os tapetes mais limpos e aproveitei para aspirar o da sala de uma ponta à outra. 3700 euros por um aspirador? Quando, depois do show da máquina, me perguntou o que mais me tinha impressionado, respondi-lhe: “O preço.” Mesmo com os descontos, refletindo bem, só se viesse com alguém para aspirar incluído.

O segundo momento insólito foi termos parado para almoçar a caminho da terra no restaurante O Manjar do Marquês, em Pombal. É um clássico, mas nunca lá tinha ido. Entra-se já perto das 14h e estão cheios, com uma fila alinhada a andar rápido. Na sala onde ficámos, a ementa tem fritos, arroz de tomate, salada de feijão e salada mista. O empregado pergunta o que vai ser, mas quer uma resposta específica: quantos panados, pastéis de bacalhau, e assim sucessivamente. E é um exercício que raramente fazemos, pensar se queremos um pastel de bacalhau e meio panado, ou uma chamuça e um croquete. O arroz de tomate, anda um colega a servir e custa 2,50 euros por pessoa. Pão e manteiga para entrada? “Com certeza: quantos pãezinhos e quantas manteigas?”, pergunta. Se tiver, são dez azeitonas, alinhamos. Não temos, responde o funcionário, como quem mete no lugar um aluno endiabrado. O registo é meio surreal mas lá funciona, sai tudo no ponto. Têm aquele “método à antiga”, dizem. Há empregados mais velhos que anotam os pedidos e servem as refeições, e outros mais novos que tratam das sobremesas e cafés e perguntam, no fim, quantas pessoas comeram arroz, qual batalhão disciplinado que não ousa furar o esquema. O certo é que o que parecia ser uma experiência com tudo para correr mal se revela das refeições com melhor qualidade/preço dos últimos tempos.

Mas de tudo o que há tempo para fazer quando estamos de férias, nada bate passar 24 horas por dia com uma filha pequena. Está com 21 meses (pela pressão social para ter sempre os meses na ponta da língua, disciplinei-me nestas férias para parar de dizer ano e meio… é que é diferente.) Li pela internet que por esta altura podem aprender 800 novas palavras por ano, o que não será uma contagem muito científica. Ainda assim, não duvido: tudo o que dizemos, ela repete e decora. No parque corre desvairada a querer descer o escorrega mais alto, a protestar se a tentamos ajudar a subir as escadinhas quando ela já domina o assunto e a empurrar as costas dos miúdos que demoram um pouco mais a deslizar. E não são só as palavras que vai dominando que surpreendem, são os conceitos. Num bairro onde ficámos perto da praia de Santo André havia alguns cães soltos, que ela por princípio adorava. Um dia, quando se revelaram demasiados, começou do nada a dizer “medo, medo, medo”. E quando lhe mostrámos cabras numa feira de bovinos e elas começaram a balir com mais intensidade, lá voltou o “medo, medo”, desta vez com um despachado “adeus” aos bichos. Esta semana, ao telefone, o pai, que continua de férias, pediu-lhe para vir um instante dizer “olá à mãe”. Ela, cada vez mais crescida, não teve meias-medidas: “Olá, adeus.” Pelo que cresceu, 15 dias de férias parecem ter sido mais de um mês... não tenho razão para holiday blues.

