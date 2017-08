Localizada perto de Santa Apolónia, a Calçada dos Barbadinhos deve o seu nome aos frades italianos que ali assentaram arraiais no século XVIII – são conhecidos por Barbadinhos os membros da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, uma ordem franciscana.

A 3 de outubro de 1880, foi inaugurada na cerca do convento já extinto uma estação elevatória a vapor, destinada a bombear água do aqueduto do Alviela para a cidade.

Verdadeira joia da arqueologia industrial, acolhe hoje um núcleo do Museu da Água.