Dois astronautas expressaram solidariedade perante a tragédia de ontem à tarde que ocorreu em Barcelona.

Através de imagens vistas do espaço, os astronautas Soctt Kelly e Sergey Ryazanski publicaram no Twitter fotografias de Barcelona, onde mostram a beleza da capital da Catalunha.

“Barcelona, estamos contigo. Não há lugar para o terrorismo na Terra. Os meus pensamentos estão com todos os afetados por este horrífico ataque", escreveu Scott Kelly na legenda de uma fotografia vista de noite.

Já o russo Sergey Ryazanski mostra a cidade Condal de dia. “As minhas mais sinceras condolências pelas vítimas e as famílias do atentado terrorista em Barcelona", lê-se.

#Barcelona, we stand with you. There is no place for terrorism on Earth. My thoughts are with all those affected in today's horrific attack. pic.twitter.com/HRNtj94pXb