"A Fórmula 1 é a minha prioridade, a minha vida, e o meu objectivo é ganhar o terceiro Mundial, mas se não tiver um projecto com que lográ-lo, olharei para outras opções fora da Fórmula 1", declarou à CNN. O espanhol só deixará a competição após "esgotar todas as opções" e não descarta continuar na McLaren-Honda mas primeiro quer avaliar a competitividade do carro.

"Todos têm a sua opinião do que necessitamos para ser competitivos e eu tenho a minha. Não quero partilhá-la agora, mas tenho-a. Se se concretizar, então considerarei continuar e ganhar com a McLaren, porque penso que ainda temos corridas para vencer juntos", afirmou.

Alonso foi duas vezes campeão do mundo de F1 pela Ferrari. Desde que se mudou para a McLaren em 2015 não mais se aproximou dos primeiros lugares.