Uma imagem da Rainha Isabel II tornou-se viral na Internet pouco tempo depois da sua publicação.

Terá sido antes das eleições dos EUA que terá surgido a ideia de usar fotos da rainha e colocar-lhe a cara de Donald Trump. Agora a designer gráfica Michal Krauthamer, perita em Photoshop, decidiu dar vida a esta ideia.

Michal Krauthamer modificou algumas fotografias e publicou-as nas redes sociais. Pouco tempo depois, a publicação já tinha mais de uma centena de partilhas.

It's not about politics. It's about the magic of Photoshop and making people laugh.

