As autoridades espanholas conseguiram impedir um novo ataque na madrugada desta sexta-feira em Cambrils, a cerca de 117 quilómetros a sul de Barcelona.

Quatro suspeitos foram abatidos pela polícia catalã junto ao passeio marítimo de Cambrils e um quinto ficou ferido com gravidade.

"Quatro supostos terroristas foram mortos em Cambrils e um quinto foi ferido", confirmou o ministro catalão do Interior, Joaquin Forn, realçando o suspeito ferido viria a morrer horas depois.

De acordo com a televisão estatal espanhola, que cita fontes policiais, os suspeitos abatidos teriam cintos com explosivos e terão atropelado seis pessoas, sendo que duas estão em estado grave.

In #Cambrils police operation underway possibly linked to the attack in #Barcelona. Ppl told to get off the streets. pic.twitter.com/D6JXfAb1jQ