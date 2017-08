De acordo com um estudo realizado por investigadores da Universidade norte-americana do Arizona, e publicados no Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics , revela que mesmo as pessoas com peso saudável que comem ‘junk food’ têm um risco 10% maior de desenvolver diferentes tipos de cancro.

Segundo reporta o Daily Mail, os cientistas analisaram informações de 90 mil mulheres.

Cynthia Thomson, citada pelo Express.co.uk e principal investigadora deste estudo, destacou que “esta descoberta sugere que o controlo do peso por si só pode não proteger contra o cancro relacionado com a obesidade”.

Vários estudos sugerem que cerca de 30% dos cancros podiam ser evitados através de mudanças na alimentação.