“Fraude de uma ponta a outra” é como João Soares, deputado do PS e histórico dos socialistas, prevê que sejam as eleições angolanas que acontecerão no dia 23 deste mês.

"Em Angola, as eleições nunca foram limpas e decentes. E continuam no mesmo modelo, não há observação eleitoral internacional, não há cadernos eleitorais decentes, não há presença dos partidos de oposição nas estruturas da direção do processo eleitoral", acusa.

"Não vai haver controlo dos votos em lado nenhum, nunca houve e vai continuar a não haver", garante o político que foi próximo da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, de oposição ao MPLA de José Eduardo dos Santos, que acusa de não querer “um escrutínio limpo” da ida às urnas.

O ex-ministro da Cultura do atual governo criticou ainda a falta de atenção da imprensa portuguesa aos problemas enumerados.​