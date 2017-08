Imagens de gatos voltaram a ‘invadir’ o Twitter, por forma a manter esta rede social ocupada e desincentivar a partilha de imagens que dificultem as operações policiais em Barcelona, onde uma carrinha atropelou mortalmente pelo menos 13 pessoas e feriu 50.

Os cibernautas estão assim a encher o Twitter com imagens de gatos e não com vídeos e fotografias do ataque.

Recorde-se que esta foi a estratégia usada em julho de 2016, aquando do ataque em Munique, na Alemanha, e em novembro de 2015, quando Bruxelas foi alvo de uma operação antiterrorista para encontrar Salah Abdeslam, um dos autores dos atentados em Paris.

As autoridades espanholas estão a tratar este atropelamento como o atentado terrorista. Para já, um suspeito foi detido e outro abatido.