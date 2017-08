O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos estão “prontos para ajudar” as autoridades espanholas.

“Os terroristas, em todo o mundo, devem saber que os Estados Unidos e os seus aliados estão determinados a encontrá-los e a trazê-los à justiça", declarou o chefe da diplomacia norte-americana em conferência de imprensa.

Donald Trump já reagiu ao ataque, no Twitter, oferecendo ajuda.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!