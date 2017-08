O Governo anunciou hoje, em comunicado, que vai decretar um dia de Luto Nacional para esta sexta-feira, “pela perda irreparável de vidas humanas” no acidente provocado pela queda de uma árvore no Funchal, Madeira.

“O Luto Nacional coincide com as cerimónias fúnebres das vítimas do acidente como forma de pesar e solidariedade de todo o país” pode ler-se no comunicado.