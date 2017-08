Desde Cristiano Ronaldo a Donald Trump. As mensagens de solidariedade para com as vítimas do atentado de Barcelona não se fizeram esperar.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) 17 de agosto de 2017

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 de agosto de 2017

My thoughts are with the people of #Barcelona. We will never be cowed by such barbarism. https://t.co/NQEjjuyoev — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 de agosto de 2017

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 de agosto de 2017

Mi solidaridad con las víctimas del atentado terrorista de #Barcelona. Apoyo total a las autoridades.Toda la UE unida en defensa de la paz. — EP President Tajani (@EP_President) 17 de agosto de 2017

Thoughts and prayers to #Barcelona — Melania Trump (@FLOTUS) 17 de agosto de 2017

Con el corazón encogido por el ataque a nuestra ciudad. Toda la fuerza y estima para las víctimas, sus familiares y ciudadanos de Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 de agosto de 2017

Toda Europa está con #Barcelona. Nuestros pensamientos están con las víctimas y los afectados por este cobarde atentado. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 de agosto de 2017

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

I condemn the terrible attack in #Barcelona. My thoughts are with all those affected. We stand united in the fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 17 de agosto de 2017