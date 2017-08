O jornal El País revelou esta quinta-feira o áudio da conversa entre a polícia espanhol momentos após o ataque em Barcelona, que fez pelo menos 13 mortos e 32 feridos.

No vídeo, a polícia faz a descrição do suspeito: trata-se de um indivíduo com cerca de 1,70 metros, uma camisa com riscas azúis, com cerca de 20 anos de idade.

Entretanto, o jornal El País divulgou uma fotografia de um dos suspeitos. Trata-se de um homem chamado Driss Oukabir.