Primeiro semestre

O Porto e toda a região norte receberam, durante o primeiro semestre de 2017, 1,9 milhões de turistas, o que representa um crescimento de 9% no visitantes em relação ao período homólogo em 2016. Só pelo Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, passaram quase 2,5 milhões de passageiros, mais 19% do que em igual período de 2016.

Liderança

Os turistas que mais procuram esta região são sobretudo provenientes do Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Holanda e Brasil. Para Filipe Ortigão Guimarães, diretor executivo da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP), os dados são positivos, embora acredite que serão ainda melhores no segundo semestre deste ano.

Novas apostas

Juntam-se as palavras glamour e camping, uma pitada de vontade de aproveitar o verão, uma boa dose de gosto pela aventura e paixão pela natureza e temos a fórmula que tem conquistado cada vez mais portugueses e não só. Segundo os operadores do setor, esta é a nova tendência no norte de Portugal e a taxa de ocupação chega praticamente aos 100%. Os alemães são os que mais se deixam convencer.

Porto está na moda

A cidade do Porto conquistou este ano, com mais de 135 mil votos, o prémio de melhor destino europeu 2017. O concurso foi desenvolvido pela European Best Destinations, uma organização que desenvolve e promove o turismo e a cultura do continente.

“Nunca a escolha da cidade vencedora foi tão unânime entre viajantes de todo o mundo”, escreveu a organização no seu site. A votação contou com a opinião de turistas de 174 países.