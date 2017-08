O jornal espanhol El País divulgou a identidade do homem que alugou a carrinha usada no atropelamento nas Ramblas, no centro de Barcelona.

O homem chama-se Driss Oukabir e está a ser procurado pelas autoridades espanholas. De acordo com a Vanguardia, trata-se de um homem com origens em Marselha, nascido em 1989. O mesmo meio de comunicação diz que tinha antecedentes criminais.