A Supertaça de Espanha terminou com nova vitória do Real Madrid: depois do 3-1 no Camp Nou, os merengues derrotaram novamente o Barcelona, agora por 2-0, no Santiago Bernabéu.

Como sempre, o super-clássico espanhol foi recheado de episódios que se tornaram virais pelo mundo. Como o pormenor fantástico de Modric sobre André Gomes no meio-campo, ainda na primeira parte: o médio croata recebeu uma bola pelo ar, dominou no peito, tocou por cima do internacional português e saiu a jogar, debaixo de um coro enorme de aplausos.

Um lance que ocorreu já depois do primeiro grande momento do jogo: logo aos quatro minutos, Marco Asensio resolveu marcar um golo ainda melhor do que havia conseguido na primeira mão, disparando do meio da rua para bater um atónito Ter Stegen.

Na segunda parte, com 62 minutos decorridos, outro incidente, este menos "futebolístico". Com o Real a vencer já por 2-0, e num momento em que o jogo estava parado, Sergio Ramos pegou na bola e resolveu brincar com Messi, deixando o capitão do Barcelona absolutamente furioso.