O governo de Theresa May não tem tido vida fácil. Depois de ter alcançado um resultado abaixo do esperado nas eleições gerais e de ter iniciado as negociações do Brexit sem possuir um plano previamente definido, o governo viu-se obrigado a apresentar um conjunto de ideias para as negociações com a União Europeia. Para já são 12 propostas que pretende apresentar até à cimeira europeia de outubro. A terceira ronda das negociações começa no final deste mês.

Se na terça-feira o governo apresentou uma primeira proposta a defender um acordo temporário para manter o essencial da união aduaneira, ontem tornou pública uma segunda proposta para evitar os controlos fronteiriços entre a Irlanda do Norte (pertencente ao Reino Unido) e a República da Irlanda no pós- -Brexit, um dos principais temas da agenda negocial.

A proposta do governo britânico defende a não existência de quaisquer infraestruturas físicas, como postos alfandegários, câmaras de vigilância ou tecnologia de reconhecimento de matrículas. A proposta defende ainda o respeito pelo Acordo de Sexta-feira Santa (de paz entre unionistas e independentistas), assinado em 1998 e do qual o governo britânico é um dos garantes. Nas últimas semanas surgiram notícias de que o governo britânico defenderia uma fronteira real entre as duas Irlandas, o que poderia voltar a reacender o conflito no território a que os britânicos chamam Ulster.

“Ninguém votou para acabar com os laços especiais entre o Reino Unido e a Irlanda, ou para minar os arranjos específicos estabelecidos entre a Irlanda e a Irlanda do Norte que estiveram na base do processo de paz e que estão em vigor desde ainda antes da nossa adesão à UE“, escreveu Theresa May num artigo publicado na terça-feira no “Irish News” para tranquilizar os cidadãos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Simon Coveney, concordou genericamente com os princípios “aspiracionais” da proposta. Na opinião do governante, a proposta “reflete muito da linguagem que o governo irlandês tem usado para que se mantenha o statu quo, fronteiras sem fricção”, complementou.

Porém, Owen Smith, porta- -voz dos trabalhistas da Irlanda do Norte, não partilha da mesma opinião: “O governo diz querer que o comércio em toda a fronteira se faça sem atritos e sem interrupções mas, na verdade, não faz ideia de como vai fazê-lo.”

As posições de May e Coveney foram ainda partilhadas por um porta-voz da Comissão Europeia, que afirmou que “devemos discutir como manter a área de viagem comum e proteger, em todas as suas dimensões, o Acordo de Sexta-feira Santa”.

A fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte é uma das prioridades nas negociações entre o governo britânico e a UE, tal como a chamada “lei do divórcio” e os direitos dos cidadãos europeus no Reino Unido.

UE descarta propostas

As negociações do Brexit têm avançado a duas velocidades. A UE está determinada a definir os pormenores da saída do Reino Unido do bloco, assumindo estar preparada para longas negociações, enquanto o Reino Unido precisa de acabar com as incertezas em torno do futuro económico do país, o que obrigou o governo de May a definir finalmente um plano e a apresentar propostas concretas que, por sua vez, vão para além da disponibilidade dos parceiros europeus para as discutir. Perante isto, as negociações poderão entrar novamente num impasse.

A primeira proposta do governo de May, composta por 12 páginas, explicava a posição sobre os futuros acordos aduaneiros. Nela reforçou o objetivo de sair da atual união aduaneira e do mercado europeu até 2019, mas também propôs manter uma “associação próxima” com a UE nos dois ou três anos seguintes, para evitar consequências graves para as empresas de exportação britânicas. De acordo com esta proposta, o Reino Unido passaria a poder negociar acordos comerciais com países terceiros, como Estados Unidos ou China, e deixaria de estar sob a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE, desejo que enfrenta a oposição de Estados-membros da UE.

May avançou ainda com uma proposta para depois desses dois/três anos de “associação próxima” com a UE: um futuro acordo aduaneiro num modelo “nunca testado e inovador” de “parcerias” que mantenha as atuais regras e taxas de importação de países terceiros que tenham como destinatário final os Estados-membros da UE. Este modelo tornaria desnecessárias quaisquer barreiras comerciais entre os dois blocos, o que seria bastante benéfico no que concerne à fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, respeitando uma das principais cláusulas do Acordo de Sexta-feira Santa.

A resposta dos seus parceiros europeus não tardou sob a forma de um comunicado da Comissão Europeia. “Como [o chefe dos negociadores europeus] Michel Barnier disse várias vezes, não é possível ter um ‘comércio sem entraves’ fora do mercado único ou da união aduaneira”, referia o documento.

Guy Verhofstadt, coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit, escreveu no Twitter que estar dentro e fora da união aduaneira era uma “fantasia” e que antes de se pensar no futuro era preciso definir, em primeiro lugar, os direitos dos cidadãos e o valor da compensação financeira. O governo britânico recusou estas críticas pela voz de James Brokenshire, secretário de Estado para a Irlanda do Norte. “Não aceito que [o plano do governo] seja uma fantasia”, disse numa entrevista ao programa “Today“ da BBC Radio 4.