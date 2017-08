Carga fiscal

A Dinamarca é um dos países com a maior carga fiscal no seio dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) mas, mesmo assim, os dinamarqueses mostram-se contra um possível corte nos impostos.

Proposta

As receitas são canalizadas para financiar o acesso universal e gratuito à saúde, cuidados a idosos e crianças e ainda à educação e, no entender do governo, é necessário reduzir os impostos para ser possível a manutenção do Estado Social. Para o governo dinamarquês um dos maiores problemas tem a ver com a redução do número de trabalhadores a fazer descontos.

Maiores salários

De acordo com Kristian Jensen, ministro das Finanças, cortar nos descontos de quem recebe mais pode ajudar a aumentar o número de trabalhadores no país. “Cerca de 750 mil pessoas estão a receber ajuda estatal e temos uma oportunidade única de fazer cair esse número”, defende.