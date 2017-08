Uma carrinha branca atropelou dezenas de pessoas na zona das Ramblas, em Barcelona. De acordo com o jornal espanhol El País, pelo menos uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas.

A polícia espanhola diz que ainda não pode confirmar os motivos por detrás do atropelamento, mas acionou todos os dispositivos disponíveis.

No podemos confirmar el móvil de lo hechos ocurridos en BCN pero tenemos activado el dispositivo previsto para casos de atentado consumado — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Os meios no local estão a dar assistência aos vários feridos. O acesso ao local já foi cortado.

A carrinha terá atropelado as pessoas quando estas atravessavam a estrada.

O suspeito terá abandonado o veículo no local e colocou-se em fuga. De acordo com fonte oficial citada pelo El País, o suspeito está armados e barricado num restaurante turco no bairro de Raval. Segundo a imprensa espanhola, foram feitos reféns dentro do estabelecimento.

18:08 Dispositivo de búsqueda del autor del atropello masivo en marcha. No se acerquen a la zona afectada — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Si os encontráis Si os encontráis en la zona de Plaza Cataluña en Barcelona quedaos donde estéis hasta que la policía diga que podéis salir — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 17 de agosto de 2017

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, já reagiu ao ataque, através da sua conta oficial no Twitter. “Em contacto com todas as autoridades. Prioridade: ajudar os feridos que estão nas Ramblas e faciltar o trabalho das Forças de Segurança”, escreveu.

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

Fourgonnette blanche sur la Rambla. Ces fils de putes sont de retour. #Barcelona pic.twitter.com/ahRuN2GRZx — Vendo humo (@cuervo_dimeh) 17 de agosto de 2017

Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 de agosto de 2017

Em atualização

Com Joana Marques Alves