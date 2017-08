Cristiano Ronaldo é o único português na corrida para o prémio The Best para melhor jogador do ano, numa lista de 24 finalistas, realizada pela FIFA.

A votação inicia no próximo dia 24 de agosto e decorre até 7 de setembro. Poucos dias depois, são anunciados os três finalistas. O vencedor é codnecorado a 23 de outubro, na gala organizada pela FIFA, que irá realizar-se em Londres.

Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo nos últimos dois anos – em 2017, irá tentar alcançar o ‘tri’ e igual Lionel Messi.