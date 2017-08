Vários mergulhadores da Marinha inativaram esta quarta-feira, no areal da praia de Porto de Mós, em Lagos, um "engenho explosivo tipo granada de mão", que se encontrava "em mau estado".

De acordo com um comunicado da Marinha, o alerta foi recebido por volta das 13h30, no piquete do comando da Polícia Marítima de Lagos.

Após uma avaliação, o capitão do Porto “solicitou a ativação de uma equipa do Destacamento de Mergulhadores Sapadores da Marinha, especializada em inativação de engenhos explosivos".

Já na praia, terá sido criado um perímetro de segurança e a granada foi inativada com um rebentamento controlado.