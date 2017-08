Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira uma suspensão de dez jogos para o presidente do Paços de Ferreira, Rui Seabra.

Em causa estão protestos contra a equipa de arbitragem, mais precisamente contra o árbitro Rui Oliveira, no jogo da segunda jornada da I Liga de futebol, com o Desportivo das Aves (2-2).

Rui Seabra foi expulso no final do jogo por ter protestado contra o tempo de compensação. Após o jogo entendeu os protestos à zona dos balneários, altura que terá alegadamente tentado invadir a cabina da equipa de arbitragem.

“Nos acessos ao balneário, no final do jogo, o senhor presidente do clube A [Paços de Ferreira], dirigiu-se a mim protestando o tempo de compensação dado na 2.ª parte do jogo, onde lhe pedi para ter calma”, referiu Rui Oliveira, segundo o documento divulgado pela FPF.

“Ato continuo, o Sr. Rui Seabra tentou entrar no meu balneário, não o conseguindo fazer. De seguida o AA1, dirigiu-se ao mesmo, voltando a pedir calma e dizendo "aceitamos a sua opinião", ao que o senhor presidente do Paços Ferreira respondeu, ‘é a minha opinião o c***’. Ouvimos de seguida um estrondo fora do balneário”.