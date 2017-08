A atriz ganhou mais de 22 milhões de euros no último ano. Jennifer Lawrence, a mais bem paga em 2016, desceu para o lugar mais baixo do pódio com 20,5 milhões de euros.

No meio, intromete-se Jennifer Aniston com ganhos na ordem de 21,8 milhões de euros. Melissa McCarthy e Mila Kunis completam as primeiras cinco atrizes mais bem remuneradas, à frente de Emma Watson, a primeira inglesa da lista.

Charlize Theron, Cate Blanchett, Julia Roberts e Amy Adams completam o top ten da Forbes. A editora da revista, Natalie Robehmed, reconhece a falta de diversidade da lista já que nenhuma atriz negra está representada.

"Isto significa que há menos personagens - e menos papéis bem pagos - escritos para mulheres negras", declarou à Harper’s Bazaar.