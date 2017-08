No total, foram averbados perto de vinte milhões de euros, distribuídos pelas famílias das 22 vítimas. O valor resulta do espetáculo de beneficiência e do relançamento do single "One Last Time" de Ariana Grande.

A cantora doou também as receitas obtidas com a versão de "Somewhere Over the Rainbow". Ariana Grande atuava na Arena de Manchester a 22 de Maio quando um atentado bombista fez 22 mortos e 250 feridos.