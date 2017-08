De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas máximas vão subir e podem chegar aos 40º graus em algumas regiões de Portugal Continental.

O calor vai sentir-se em todo o país e será já a partir de hoje que as temperaturas vão aumentar. Para esta quinta-feira Beja vai chegar aos 39 graus, Castelo Branco e Évora aos 38 e Portalegre aos 37.

Quanto ao fim-de-semana, os termómetros vão mesmo atingir os 40 graus em Évora, esperando-se 39 graus para Beja e 38 para Castelo Branco e Portalegre.