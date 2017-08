O Topo já era conhecido pela vista sobre a cidade, pelos cocktails e até pela sala de refeições que, apesar de interior, mantinha aberta a tal vista para Lisboa.

Agora, tem na mesma que subir o elevador até ao sexto andar mas o caminho é para a direita, ou melhor, para oriente. A nova sala do Topo está totalmente direcionada para a cozinha asiática, com pratos que viajam pela Indonésia e o Vietname.

A cozinha é aberta e é lá que estão as três cozinheiras (duas delas de origem indonésia e vietnamita) que preparam os pratos sempre em sintonia com o chef e consultor do Topo Ricardo Benedito.

A refeição começa com uns obrigatórios baos, desta vez recheados com manteiga de wasabi, hortelã e cebola crocante. A partir daí, é possível escolher entre spring rolls de camarão ou frango, gyozas vegetarianas ou de porco, rolos de gambas ou, se a decisão for difícil, optar pelo mix de entradas que, por 18 euros, que traz duas unidades de cada entrada.

Feita a primeira viagem de reconhecimento ao local, apaziguemos o estômago com um Pho Beef, um caldo aromático servido com massa de arroz, bife de lombo e ervas. Mas calma, o principal vem “a seguir”, como assim indica o menu quando fala dos pratos principais. Deixamo-nos guiar, e bem, por quem sabe e optamos pelo Thai Beef Salad, um prato leve e aromático no qual o bife de lombo é servido com uma salada rica de vegetais. Para os mais arrojados na questão do picante – apesar de poder ser regulado a pedido do cliente – há sempre o Tom Yum, um caldo de camarões, lulas, amêijoas e massa de arroz.

Já sem espaço para sobremesa, deixamo-nos mais uma vez levar pela promessa de “algo leve” e “bastante aromático”. Cumpriu-se. O Bolo esponjoso de Pandam Yuzu Ice Cream deu à refeição o final perfeito.

Para já, esta nova sala de conceito oriental apenas vai servir jantares com preço médio de 25 euros por pessoa.