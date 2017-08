O presidente dos EUA dissolveu ontem os seus conselhos de assessoria económica – Conselho Industrial e Fórum de Estratégia e Política – na sequência da debandada de vários conselheiros. Muitos dos dirigentes económicos e empresariais que formavam estes organismos renunciaram aos cargos depois da reação de Donald Trump aos incidentes racistas do fim de semana em Charlottesville, no estado norte-americano da Virgínia.

De acordo com o “New York Times”, ontem de manhã, Stephen A. Schwarzman, o diretor do Blackstone Group, convocou uma reunião do Fórum de Estratégia e Política do presidente para decidir como proceder depois das recentes ações de Trump. Os 12 responsáveis de algumas das maiores empresas nos EUA decidiram desmantelar o grupo mas, antes que tal acontecesse, Trump terminou com este e também com o Conselho Industrial.

“Em vez de pressionar os empresários do Conselho Industrial e do Fórum de Estratégia e Politica, acabo com os dois. Obrigado a todos!”, escreveu o presidente norte-americano no Twitter. Na véspera, através do mesmo meio – o seu preferido para comunicar –, Trump tinha anunciado que para cada empresário que abandonasse o conselho haveria quem o substituísse.

“Por cada CEO que saia do Conselho Industrial, tenho muitos para ocupar o seu lugar!”, lia-se no tweet do chefe de Estado norte-americano, escrito depois de o presidente executivo da farmacêutica Merck, Kenneth Frazier, se ter demitido das funções como forma de protesto pelas declarações do presidente.

Depois foi o presidente do principal sindicato norte-americano, o AFL-CIO, a anunciar a saída do grupo. “Não podemos sentar-nos num conselho com um presidente que tolera o sectarismo e o terrorismo nacional”, justificou Richard Trumka, depois da conferência de imprensa de Trump na terça-feira.

Atitude idêntica foi a dos presidentes das empresas Under Armour e Intel e a dos CEO da 3M e da Campbell Soup. A presidente desta última empresa renunciou ao lugar de conselheira porque “o racismo e o assassinato são claramente reprováveis e não são moralmente equivalentes a qualquer outra coisa que aconteceu em Charlottesville”. Denise Morrison considera que o presidente deveria ter sido e ainda deve ser claro neste ponto.

As posições políticas do presidente dos EUA já lhe tinham custado conselheiros económicos noutras ocasiões. Elon Musk, dono da Tesla, tinha renunciado a ambos os conselhos quando o presidente norte-americano decidiu retirar os EUA do Acordo de Paris sobre alterações climatéricas. A mesma razão tinha levado o CEO da Disney, Bob Iger, a sair do Fórum de Estratégia e Política.

O primeiro a abandonar este grupo tinha sido Travis Kalanick. O CEO da Uber protestava contra a limitação da imigração de países do Médio Oriente.