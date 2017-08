O presidente do Nós, Cidadãos!, Mendo Castro Henriques, critica a candidatura da cantora Ágata nas eleições autárquicas. "É um símbolo de tudo o que as autárquicas não devem ser", afirma.

A cantora admitiu, numa entrevista ao i, que se o convite tivesse sido feito por "outra lista teria aceitado".

O líder do Nós, Cidadãos! escreve, na sua página do facebook, que a candidata afirma que "nada percebe de autarquias e que aceitaria um convite de qualquer outra lista. As anedotas da democracia são tragédias a prazo".

Castro Henrique considera ainda que "quem a convidou no CDS ainda sai pior na fotografia"

A cantora de música popular vai estrear-se na vida política como número dois na lista independente apoiada pelo CDS à câmara de Castanheira de Pera.