Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Beato e Penha de França foi roubada na madrugada desta quinta-feira, revelou esta manhã a corporação.

"O Corpo de Bombeiros do Beato e Penha e França vem deste modo informar que foi furtada a noite passada do parque de viaturas a Viatura Renault Master com a matricula 93-51-QP. A viatura está identificada como pertencente aos Bombeiros do Beato com a designação de ABTD 09”, lê-se no Facebook.

De acordo com os bombeiros o furto foi detetado já na manhã desta quinta-feira, quando o segundo comandante, Fernando Azevedo, chegou ao local.

"Estou incrédulo com tudo isto. É uma coisa inacreditável", lamentou.

“Agradecemos que se tiver informações contacte: 218 688 304 ou 218 681 095", apelam os bombeiros aos internautas naquela rede social.