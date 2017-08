A polémica em torno da publicação de João Quadros referente a Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho, tem vindo a gerar uma onde de comentários nas redes sociais.

Maria Vieira não ficou indiferente e através da sua pagina de Facebook, a atriz criticou a atitude do humorista João Quadros: "Isto que esta pessoa escreveu no Twitter não é humor, não é sátira, nem sequer é uma piada ou uma graçola frustrada, não, isto é ódio puro e duro, é malvadez, é falta de educação, é falta de respeito, é ausência total de compaixão por quem sofre, isto é tudo aquilo que nenhum ser humano de bem poderia jamais escrever ou falar sobre um seu semelhante. Eu tinha vergonha de ser esta pessoa", escreveu Maria Vieira.

Pouco depois da publicação, os comentários começaram a surgir. Vários internautas apoiaram as palavras da atriz, contudo há quem esteja de lado de João Quadros, defendendo que o seu comentário nada teve a ver com a doença da mulher de Passos Coelho.

"Maria, curta de vista e pouco inteligente, sem perceber o alcance da piada e da crítica, que nada tem que ver com a mulher do Coelho ou com a doença que tem. Se falasse menos e pensasse mais, lesse mais, percebesse mais, era um favor que fazia a toda a gente", escreveu Raquel Paz, produtora da RTP, segundo a revista Flash.

Perante a crítica, Maria vieira não tardou em responder à crítica: "Como pode verificar, minha cara Raquel Paz, eu não apaguei o seu comentário. E vou-me dar ao trabalho de responder às ofensas que me dirige aqui na minha página que é como se fosse a minha casa: você quer manter o miserável, precário e mal pago emprego que lhe ofereceram e achou que vindo aqui à minha página que é vista por muitos milhares de pessoas em todo o mundo, defendendo o indefensável, poderia agradar aos seus chefes e prolongar a miserável existência do emprego que lhe ofereceram e que ainda mantém", escreveu.

"Não te estiques miserável, pois aquilo que pensas estar fazendo para teu bem pode ser uma arma apontada não só a tua acéfala cabeça como àquelas outras que aí te enfiaram a troco de bem sabes o quê...", ameaçou a atriz.