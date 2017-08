Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa deslocam-se esta quinta-feira a Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Castanheira de Pera, dois meses depois dos incêndios que vitimaram 64 pessoas, informou hoje a Presidência da República.

O Presidente da República e o primeiro-ministro vão ter uma reunião com os presidentes das autarquias afetadas na Câmara de Figueiró dos Vinhos e ainda na Câmara Municipal de Castanheira de Pera.

A visita termina com uma vistoria às casas em reconstrução em Pedrógão Grande, que ficaram destruídas na sequência do incêndio e também a Unidade de missão para a Valorização do Interior.