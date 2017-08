Os incêndios que lavram no país já consumiram este ano 140 mil hectares e, só na última semana, fizeram 74 feridos. O fogo de Mação causou mais dois feridos, elevando para 76 as vítimas desde o dia 9 de agosto, das quais seis são graves. Só ontem, segundo a página da Proteção Civil, por volta das 19h estavam a combater as chamas 3060 operacionais apoiados por 850 meios terrestres e 25 meios aéreos.

O incêndio que lavrava em Mação, no distrito de Santarém, cercou a aldeia de Louriceira, tendo consumido várias casas devolutas. “A situação é muito, muito crítica em várias aldeias”, afirmou Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, à agência Lusa. O autarca referiu ainda que as chamas estavam à entrada da aldeia de Chão de Lopes e que a aldeia de Vale de Amêndoa teve de ser evacuada ao início da tarde de ontem, acrescentando que o incêndio da Louriceira provocou dois feridos ligeiros.

Em Vila de Rei, o incêndio que deflagrou na terça-feira em Água Formosa tinha ontem uma frente ativa que lavrava de uma forma muito intensa. “O fogo está novamente descontrolado e a lavrar em dois setores com muita intensidade e com muitas projeções devido ao vento”, afirmou o vice-presidente da autarquia à Lusa. A situação em Soure, no distrito de Coimbra, também se tornou preocupante, com dois incêndios florestais ativos que deflagraram às 14h44 e 16h10 de ontem. Para o terreno foram mobilizados 200 bombeiros auxiliados por 50 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Devido à subida da temperatura a partir do dia de hoje, vários distritos estão sob alerta laranja até às 20h de sexta-feira, 18 de agosto. Os distritos de Castelo Branco, Guarda e Faro apresentam risco máximo de incêndio.