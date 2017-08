Em entrevista à revista Vogue, Oprah Winfrey revelou ter sofrido de depressão no final dos anos 90, quando foi lançado o filme ‘Beloved’, do qual a artista é protagonista.

Oprah Winfrey refere que entrou em depressão após o fracasso de bilheteira doe ‘Beloved relativamente ao filme ‘Chucky’.

“Nunca me vou esquecer daquela manhã de sábado, 17 de Outubro. Recebi uma chamada de alguém do estúdio que disse: ‘Acabou. Fomos derrotados pelo [filme] Chucky’. Na altura eu disse: ‘Quem é o Chucky? O que é que queres dizer com o fim? É apenas um sábado de manhã.’ Eu não sabia nada sobre os resultados das bilheteiras ou das aberturas de fim-de-semana” começou por referir.

“Então comecei a refugiar-me na comida e na depressão, a esconder todos os meus sentimentos”, continuou.

A artista, actualmente com 63 anos, realça ainda que teve alguma dificuldade em reconhecer que não estava bem, mas conseguiu superar esta fase menos boa da sua vida.