O processo movido pelo Sporting contra o Benfica, mais conhecido pelo "Caso dos Vouchers", foi arquivado esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Delibera-se deferir a proposta de arquivamento do presente processo de inquérito propugnada pela Comissão de lnstrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ; e, em consonância determinar o arquivamento dos autos. O Sporting já havia criticado a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de rejeitar o recurso dos leões no caso dos vouchers e arquivar ainda o processo, falando numa discrepância entre aquilo que é o entendimento do caso para a justiça desportiva e para a Assembleia da República”, lê-se num comunicado do CD da FPF.