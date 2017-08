Sugestão de leitura: “O século XX esquecido”

Os dois livros mais importantes que li nos últimos dez anos foram, sem nenhuma dúvida, “O Pós-Guerra” e “O Século xx esquecido”, do historiador britânico Tony Judt.

Na altura em que “conheci” Judt já ele estava muito doente mas, até ao fim dos seus dias, continuou a escrever textos absolutamente preciosos, reunidos, por exemplo, no “Chalet da Memória” e no “Tratado sobre os Nossos Atuais Descontentamentos”. Judt é um social-democrata puro.

Não era comunista – aliás, é particularmente implacável com os regimes comunistas – e faz uma das mais perfeitas descrições da decadência lenta da social-democracia depois dos anos 80, com o advento de Reagan e That-cher. Judt também era judeu. Nasceu numa família judia, mas não foi circuncidado, uma anomalia no caso de judeus praticantes. Porque é que a mãe de Tony Judt, nascido no início do ano de 1948 – três anos depois da ii Guerra Mundial terminar – decidiu não sujeitar o filho ao ritual judeu da circuncisão? Judt conta-o nas suas memórias: a mãe, judia, que viveu a guerra, tomou a decisão porque tinha medo “que os tempos maus voltassem”.

Judt conta como os europeus se obrigaram a esquecer o terrível século xx através de várias manobras, uma das quais foi a construção da comunidade europeia. Na realidade, não era só a Alemanha nazi que era antissemita: toda a Europa praticamente o era, a começar pela nobre e venerável Inglaterra, que lutou, ao princípio, sozinha contra Hitler.

A América não era menos antissemita e racista. Ao ouvir Donald Trump desculpar os supremacistas brancos da Virgínia confirma-se que, em 1948, a mãe de Tony Judt tinha razão: os tempos maus poderiam voltar. Ao declarar a sua “neutralidade” perante os racistas e os não racistas, Trump é o aviador Charles Lindbergh dos tempos modernos – aquele que defendeu abertamente o nazismo e lutou para que a América se mantivesse neutral na guerra contra a Alemanha. Os tempos maus voltaram e isto é profundamente perturbador.