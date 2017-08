Depois do caso do túnel de Alvalade, o presidente do Sporting foi castigado com seis meses de suspensão e uma multa de mais de 11 mil euros. Agora, num comunicado oficial, o clube anunciou que vai recorrer da decisão.

Para o Sporting, o castigo a Bruno de Carvalho é “injusto e desproporcionado”.

“Não faz qualquer sentido que quem é agredido, insultado, caluniado, difamado e injuriado, sem que tenha cometido qualquer infração, seja objeto de qualquer outra decisão que não passasse pela absolvição completa”, lê-se no comunicado do Sporting.