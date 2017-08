De acordo com o The Sun, que cita um especialista nesta área, as mulheres que não têm relações sexuais durante muito tempo podem mesmo sofrer de várias condições e dores físicas.

Os sintomas que as mulheres podem sentir:

- Irritação vaginal, desconforto, comichão, sensação de ardor e desconforto durante o sexo;

- Redução de apetite sexual;

- Dificuldade em atingir o orgasmo;

- A cor da vagina parece pálida;

- Necessidade de ir à casa de banho mais vezes do que o normal;

- Maior probabilidade de ter infeções urinárias.