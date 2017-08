De acordo com os dados da consultora imobiliária Cushman & Wakefield, este aumento é o maior em toda a Europa. No entanto, apesar de ser a cidade onde se registou a maior subida dos preços, é também a cidade com “o quarto valor mais baixo de rendas de comércio de rua entre as 22 capitais europeias analisadas”.

"Em média, as rendas de comércio de rua na Europa subiram apenas 0,2%, com Lisboa a encabeçar o 'ranking' de crescimento seguido pelas cidades de Budapeste (na mais famosa rua pedonal do país, Vaci Utca), Roma (Via Condoti) e Milão (Via Napoleone)", refere a consultora, acrescentando que “apenas as capitais Sófia (Bulgária, 552 euros por metro quadrado), Bucareste (Roménia, 564 euros por metro quadrado) e Varsóvia (Polónia, 1.020 euros por metro quadrado) têm valores de renda de comércio de rua inferiores aos de Lisboa”.

O ranking dos valores das rendas de comércio na Europa é liderado por Londres, onde a renda anual se fixa nos 26 022 euros por metro quadrado.