A palavra terrorismo chegou ao dia a dia da Europa como nunca tinha acontecido antes. Com ataques que se somam em diferentes países do centro europeu, a sensação de segurança acaba por ditar os destinos escolhidos quando chega a hora de viajar.

Para Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, com os atentados terroristas, Portugal pode ter acabado por sair beneficiado enquanto destino turístico. «Portugal estava no momento certo e nas condições certas para aceitar a procura e os desvios da procura. Fizemos nos últimos 10 anos um enorme esforço público e privado em termos de qualificação do nosso país, e isso deu frutos certos no momento certo, que é conseguir aproveitar os fluxos da procura turística», explica.

A verdade é que a procura de Portugal enquanto destino tem vindo a aumentar as expetativas. Por exemplo, de acordo com associação alemã das agências de viagens (DVR), no ano passado, já se espera um aumento na ordem dos 20% em termos de turistas alemães. O destino preferido costumava ser a Turquia, mas a onda de violência que se tem sentido neste país, aliada aos atentados terroristas têm retraído os turistas desta nacionalidade. Norbert Fiebig, presidente da DVR, garante mesmo que «Portugal é um país com uma tremenda riqueza para o turismo. Não se limita a oferecer sol e o mar com praia, mas também um turismo de cidade, designadamente em Lisboa e Porto, que é muito apelativo».

Férias são mais a sul

O Algarve continua a ser um dos destinos de eleição para quem procura Portugal para fazer umas férias e a verdade é que a maioria dos turistas estrangeiros mostram intenção de regressar rapidamente depois de conhecer a região.

A conclusão faz parte de um estudo recente, O perfil do turista que visita o Algarve, que mostra ainda que o sul do país é avaliado de forma positiva por 98% dos turistas que visitaram o destino nos últimos tempos.

«A avaliação positiva do destino Algarve é transversal aos vários perfis de turista, sejam eles tradicionais ou residenciais, alojados em qualquer uma das diferentes zonas da região e viajando dentro ou fora da época alta. Esta satisfação, combinada com um custo considerado acessível, justifica a afinidade dos visitantes com a região», explica o documento do Turismo de Portugal.

Em relação aos municípios mais procurados pode dizer-se que os turistas tradicionais procuram sobretudo Albufeira (42%), Loulé (12%) e Portimão (12%). Já os turistas residenciais mostram mais interesse por Faro (7%), Lagos (8%), Silves (7%) e Tavira (7%).

De acordo com os dados revelados por esta análise, feita pela Universidade do Algarve, os turistas residenciais permanecem, em média, 12,6 dias na região, sendo que a grande maioria já conhecia o Algarve (87%). Para além da casa própria, utilizam também o arrendamento privado (47%) que é reservado maioritariamente online (61%), no Booking.com (23%) ou no AirBnb (28%), sugerindo que cada vez mais o alojamento local ganha consistência e quota de mercado.

Mas nem só a praia faz com que Portugal esteja nas bocas do mundo. Por exemplo, o Porto e o norte de Portugal, que também recebem cada vez mais turistas, ganham muito com a gastronomia no topo das preferências.

No entanto, há muito mais aspetos que conquistam quem deseja visitar Portugal. Os dados mais recentes mostram que também a cultura portuguesa está na moda. Há filas à porta de instituições culturais para visitarem exposições e centenas de pessoas a dirigirem-se para os monumentos nacionais. Há locais de interesse cultural onde a procura estrangeira é semelhante à nacional.