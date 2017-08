Portugal tem atraído cada vez mais turistas. Seja pelo sossego, pela paisagem ou pela segurança, a verdade é que o país está cada vez mais na rota das preferências de quem escolhe o melhor local para passar uns dias de férias. Prova disso tem sido o aumento de voos internacionais que têm cidades portuguesas como destino.

Basta uma pesquisa rápida na Internet para constatar o aumento do número de lugares em viagens com destino a cidades portuguesas. A companhia aérea grega Aegean Airlines, por exemplo, anunciou que vai aumentar no próximo verão as ligações entre Lisboa e Atenas, de quatro voos por semana que realiza atualmente para cinco. A Croatia Airlines reforçou as suas ligações entre Lisboa e Zagreb também com mais um voo por semana em maio e chegou assim aos quatro semanais. Já a easyJet que, em 2016, aumentou em 19% o número de passageiros em Portugal, também reforçou o mercado nacional até porque a taxa de ocupação nas rotas portuguesas teve um comportamento melhor do que a média global: 95% face aos 91,6% da rede easyJet.

Também este inverno haverá novidades. De acordo com o diretor da companhia aérea em Portugal, José Lopes, está previsto «um aumento da frequência do voo de Lisboa para Londres, para onde já temos seis voos por dia. Vamos aumentar os voos para Genebra do Porto, vamos aumentar Lisboa para Bordéus para se tornar diário e Lyon para Lisboa para se tornar diário também».

Já no ano passado, Portugal estava na moda no mundo da aviação. No verão, o aeroporto da Portela já tinha recebido mais dez novas companhias aéreas, que trouxeram ligações diretas a Lisboa. No Porto, todas as companhias que operavam no aeroporto Francisco Sá Carneiro resolveram aumentar o número de voos e surgiram novas empresas a voar para a cidade pela primeira vez. Por exemplo, a Wizz Air inaugurou voos para Varsóvia e a Turkish Airlines aproximou o Porto de Istambul.

No entanto, estes são apenas alguns dos exemplos, já que Portugal está na mira de cada vez mais transportadoras aéreas.

Apesar de ainda não existirem dados concretos em relação aos primeiros meses deste ano, fonte da ANA Aeroportos confirma a tendência que já tinha começado a desenhar-se no ano passado: «Há mais voos de certeza. É uma consequência natural de estarmos a crescer muito enquanto destino turístico». De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos primeiros três meses deste ano o número de aviões que aterraram nos aeroportos nacionais ascendeu a 40 mil, com uma subida de 12,6%.

Futebol deu impulso

É cada vez mais frequente ver as cidades, praias, paisagens e até comidas portuguesas em destaque nas publicações internacionais, mas há outros fatores que muito têm contribuído para o aumento da procura por parte de turistas estrangeiros. De patinho feio, Portugal passou a campeão da Europa de futebol e, de acordo com a Hostelworld, plataforma mundial de reservas, tanto a Islândia como Portugal começaram a ser mais procurados depois do Euro 2016. «Após a surpreendente prestação da sua seleção no campeonato europeu de futebol, a Islândia passou para as bocas do mundo e isso trouxe reflexos diretos no turismo», garante a Hostelworld, acrescentando que em Portugal também se registaram frutos da vitória no futebol.

Só neste site, e apenas tendo em conta o dia em que a seleção regressou a Portugal com a taça nas mãos, as reservas para o nosso país cresceram 24%. Para Otto Rosenberger, diretor de marketing, o fenómeno não é estranho e justifica-se facilmente tendo em conta que os «eventos desportivos globais chamam a atenção para países que muitos podem nunca ter pensado em visitar».