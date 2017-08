Trocando por miúdos, todos os alimentos aceleram a ação dos músculos no trato digestivo consumindo energia e produzindo calor, uma processo conhecido por termogénese.

No entanto, está provado que há certos alimentos que usam mais energia e criam mais calor à medida que o corpo os “queima”. Sem querer entrar em conversas técnicas e aborrecidas, juntei alguns ingredientes nos ajudam a queimar gorduras, são altamente benéficos para o organismo, muito baixos em calorias e, acima de tudo, estão carregados de sabor. No final do dia e isso que conta: queremos sabor, amor e conforto.

SOPAS

Sopa Vermelha Ardente

Serve 4 porções

Ingredientes:

2 pimentos vermelhos grandes

6 talos de aipo

1 cebola grande

1 tomate maduro

1 dente de alho

1 dedo de gengibre

½ colher de sopa de pimenta caiena

½ colher de sopa de flocos de piri piri

1l água

MODO DE PREPARAÇÃO

Lave os pimentos, secando-os de seguida. Coloque numa assadeira e leve ao forno a cerca de 200º durante aproximadamente 30 minutos.

Quando estiverem assados, retire do forno, coloque num saco de congelação e deixe repousar num saco bem fechado – este processo ajuda a pelar os pimentos.

Num tacho, salteie o resto dos ingredientes previamente lavados e cortados com uma colher de óleo de coco. Tempere com sal, a pimenta e os flocos de piri priri e deixe refogar em lume brando cerca de 5 minutos.

Coloque os pimentos assados e limpos , acrescente a água e deixe cozinhar, no máximo, por 10 a 15 minutos. Reduza a puré e retifique de água se achar necessário.

Abra um ovo de cada vez para uma tigela e verta para o tacho. Tape e deixe cozinhar em lume brando até os ovos ficarem escalfados a seu gosto.

Sirva com folhas frescas de coentros e pimenta preta moída.

Se pretender refrescar, pode também servir com iogurte natural.