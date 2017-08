Nas últimas semanas o presidente venezuelano Nicolás Maduro tornou-se um pária entre a comunidade internacional, mas a recente ameaça de intervenção militar de Donald Trump uniu, temporariamente, toda a América Latina e até a China contra a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana na Venezuela.

A 11 de agosto o presidente Trump colocou a Coreia do Norte e a Venezuela no mesmo patamar, afirmando que estão “em cima da mesa numerosas opções para a Venezuela, nomeadamente uma possível ação militar, se necessário”. Quando os jornalistas lhe pediram para aprofundar o tema, Trump foi evasivo. “Não falarei sobre isso, mas uma operação militar – uma opção militar – é certamente algo que nós podemos levar avante”, disse.

As reações da comunidade internacional não se fizeram esperar. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, declarou de imediato que “a possibilidade de uma intervenção militar não devia ser considerada”, sendo, depois, secundado pelo seu homólogo uruguaio, Tabaré Vásquez, que afirmou peremptoriamente: “Os problemas que a Venezuela tem devem ser resolvidos pelo povo venezuelano sem ingerência estrangeira e, portanto, rejeitamos enfática e taxativamente as apreciações do presidente dos Estados Unidos”.

O bloco económico sul-americano Mercosul, que inclui a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, criticaram em comunicado as declarações de Trump. “Os únicos meios aceitáveis para a promoção da democracia são o diálogo e a diplomacia”, defendem os países do Mercosul, repudiando “a violência e qualquer opção que envolva o uso da força”. Porém, as críticas a Maduro não ficaram ausentes do comunicado. O Mercosul lamentou o “aumento da repressão, das detenções arbitrárias e das restrições das liberdades individuais”. Trump deixou o bloco económico numa situação complicada, quase que o obrigando a escolher entre um país acusado de se estar a transformar numa ditadura e um acusado de imperialismo.

A China também demonstrou a sua oposição às possíveis intenções da administração Trump, defendendo que “todos os países devem conduzir as suas relações bilaterais com base na igualdade, no respeito mútuo e na não ingerência nos assuntos internos do outro”, afirmou Hua Chunying, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em conferência de imprensa.

Pence visita América Latina

Nos dias seguintes às declarações de intenção de Trump, Michael Pence, seu vice-presidente, iniciou um périplo pela América Latina, nomeadamente pela Colômbia, Chile, Panamá e Argentina. A viagem de Pence está a ser marcada pelas declarações de Trump, mas também pelas posições contraditórias do vice-presidente. Na reunião que Pence teve com o presidente colombiano incitou a uma solução “pacífica”, mas noutra reunião com refugiados venezuelanos voltou a afirmar que os Estados Unidos não ficarão “quietos enquanto a Venezuela se transforma numa ditadura”, abrindo espaço para futuras interpretações.

As declarações imprevistas de Trump sobre a Coreia do Norte e a Venezuela têm obrigado os elementos da sua administração a fazerem declarações públicas para as amenizarem. Na semana passada, quando Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria como o mundo nunca viu”, Rex Tillerson, secretário de Estado, teve de vir a terreiro tranquilizar o povo norte-americano e os seus aliados asiáticos de que não existia “ameaça de risco iminente de guerra”. Agora foi a vez de Pence, que, não obstante, assume posições contraditórias.

Declarações fortalecem Maduro

Os discursos de Nicolás Maduro, mas também do seu antecessor Hugo Chávez, sempre tiveram um forte cariz anti-Estados Unidos, alertando para as conspirações e tentativas de golpe de estado norte-americanas na América Latina. As declarações de Trump fortaleceram a posição interna de Maduro e aliviaram-no, temporariamente, das pressões externas. Mas as declarações de Trump também fizeram ressuscitarar velhos traumas da América Latina.

Desde a fundação da Doutrina Monroe, em 1823, que a América Latina é considerada pelos Estados Unidos como uma área de influência geoestratégica. Esta posição norte-americana resultou em manobras de ingerência externa sobre a América Latina, como conspirações, apoio a golpes de Estado e a violentas ditaduras de direita, como a do general Augusto Pinochet, que em 1973 derrubou o democrático governo de Salvador Allende.