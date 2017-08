Este ano, a NBA não vai ter quatro jogos em cinco dias. Uma decisão inédita na história da prova, mas perfeitamente compreensível.

A medida da organização da maior liga de basquetebol do mundo prende-se com a necessidade de reduzir o desgaste dos jogadores, pois só na fase regular cada equipa tem de disputar 82 jogos. Haverá também uma redução do número de jogos em dias consecutivos, com cada equipa a ter em média menos dois encontros seguidos.

Estas mudanças acabaram por fazer com que a pré-temporada fosse reduzida e a fase regular alargada em duas semanas. O arranque do campeonato está marcado para 17 de outubro.

Na época passada, refira-se, por várias vezes as principais equipas fizeram descansar as suas principais estrelas, devido ao calendário sobrecarregado. Uma situação que causava enorme desconforto e mal-estar junto dos adeptos e dos canais de televisão com direitos de transmissão.